سعيد بن طحنون يعزي في وفاة سعيد الشامسي وأحمد الشامسي

المصدر: العين - وام

قدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء بوفاة المغفور له، سعيد حمد علي بن رحمة الشامسي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في زاخر بالعين، بحضور عدد من كبار الشخصيات.

وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن خالص عزائه ومواساته لإخوان الفقيد وأبنائه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له، أحمد محمد بن عديل الشامسي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في فلج هزاع بالعين، بحضور خلفان راشد النايلي الشامسي وحمد مبارك بن رغش الشامسي وعبدالله بن تريس الظاهري وعدد من كبار الشخصيات. وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن خالص عزائه ومواساته لإخوان وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.