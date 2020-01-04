أمطار وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الأحد والاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب يعمل على تكون بعض السحب الركامية شرقا.

وتتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على البحر والجزر من بعد ظهر ومساء يوم غد " الأحد " ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية والداخلية وتقل السحب تدريجيا من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية من بعد ظهر ومساء الأحد.. معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.