طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام القادمة طقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويكون الطقس يوم غد صحوا إلى غائم جزئيا.. و الرياح : جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط صباحا وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س .. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الطقس يوم " الأحد" غائما جزئيا يصبح غائما بعد الظهر مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا مع السحب وعلى البحر، مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.. والبحر يكون متوسط الموج يصبح مضطربا بعد الظهر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويشهد يوم " الاثنين" المقبل طقسا غائما إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار نهارا خاصة على المناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر و تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/ س .. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء المقبل صحوة إلى غائمة جزئيا خاصة على السواحل والجزر.. والرياح شمالية غربية نشطة صباحا على البحر تصبح معتدلة السرعة بوجه عام وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س صباحا على البحر الذي يكون مضطربا صباحا خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.