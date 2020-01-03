باكستان تثمن دعم الإمارات للمشاريع الاقتصادية

المصدر: وام

رحبت حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بالدعم المالي الذي قدمته دولة الإمارات والذي يستهدف المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في جمهورية باكستان الإسلامية .

وثمنت الدكتورة فردوس عاشق أعوان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام اهتمام دولة الإمارات بدعم الاقتصاد الباكستاني والذي يؤكد عمق العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وقالت في تصريح اليوم إن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات والبالغ 200 مليون دولار سيساعد في إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة ويأتي دليلا على الروابط الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وباكستان.

ولفتت المسؤولة الباكستانية إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى باكستان تؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في المجالات كافة.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الحفيظ شيخ مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية عن شكر الحكومة للدعم المالي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى باكستان أمس ..

مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق هذا الدعم المالي على المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة وتوفير الوظائف.