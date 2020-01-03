بلدية دبا الحصن تنجز 12 مشروعاً بأعمال الخدمات الزراعية 2019

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أنجزت بلدية دبا الحصن 12 مشروعاً ومبادرة في أعمال الخدمات الزراعية خلال العام الماضي 2019.

وتضمنت المشاريع زراعات تجميلية وبستنة وتشجير ضمن أعمال وحدة الخدمات الزراعية، ما رفع من إجمالي مساحة المسطحات الخضراء في المدينة، إذ انتهت من مشروع زراعة حديقتى حي المهلب والحي الغربي، بمساحة إجمالية تقدَّر بنحو 450 متراً مربعاً من المسطح الأخضر.

كما أنجزت البلدية مشروع زراعة مسجد الشيخ راشد بمساحة إجمالية 3400 متر مربع من المسطح الأخضر بطريقة الريزومات، إلى جانب مشروع تركيب شبكة ري للشوارع الوسطى، وأنجزت أيضاً مشروع زراعة سوق قلب الحصن «السوق القديم»، إذ تمت زراعة مساحة نحو 250 متراً مربعاً من المسطح الأخضر بطريقة الرولات، إضافة إلى زراعة عدد من أشجار النخيل وشجيرات الزينة، بعد تركيب شبكة ري حديثة.

وقامت البلدية بتطوير شبكة الري بالحديقة العامة، إذ تمت إعادة تقسيم شبكة الري ببعض الأماكن التي لا تعمل بها شبكة الري بكفاءة داخل الحديقة، وتوصيل الشبكة إلى بعض الأماكن التي كانت تروى بالتناكر، إضافة إلى تركيب نظام أوتوماتيكي حديث، وتجهيز الشبكة للربط مستقبلاً ضمن منظومة التحكم المركزي في شبكات الري ضمن خطة تحقيق الهدف.

وواصلت البلدية جهودها وفق توجهات حكومة الشارقة التي تولي الزراعة اهتماماً كبيراً، وتحرص على زراعة جميع مدنها بالمسطحات الخضراء والأشجار المتعددة والزهور الجميلة المتناثرة في مختلف مرافقها. كما أنجزت مشروع تركيب خط صرف المياه المالحة من محطة مركز الناشئة، بتركيب أنبوب صرف جديد لصرف المياه المالحة في محطة التحلية، بعد تشغيلها لزيادة كمية المياه المحلاة المنتجة من المحطة.

كما أطلقت البلدية مبادرة تطوير معدات السلامة الشخصية، إذ تم توفير زي مخصص لعمال رش المبيدات والسموم لحمايتهم من الأخطار المحتملة لهذه المبيدات، وأنجزت أعمال الصيانة الدورية، وزراعة الورود الموسمية في مواعيدها المقررة، وتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة طبقاً للاشتراطات وأنواع الآفات الموجودة والمتوقعة، وزراعة أشجار مزهرة بلغت نحو 400 شجرة.

ري

نفذت بلدية دبا الحصن شبكات الري للمشاريع الجديدة، وقامت بتعديل وصيانة خطوط التنقيط، وتعديل اللحامات الكهربائية في شبكات الري الأوتوماتيك، وتركيب وبرمجة ملحقات التحكم في شبكات الري، وقامت وحدة الخدمات الزراعية بالإشراف على أعمال المشتل خلال شهر نوفمبر وإنتاج 6700 شتلة مستديمة، ومن الأصناف التي تم إنتاجها، وقد تم استخدام «الجرين هاوس» في الإنتاج، وتجهيز 210 أحواض للتوزيع الخارجي بشتلات مستديمة وورود موسمية، وتدوير 10 أشجار كبيرة.