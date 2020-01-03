15 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وباكستان

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أشارت تقديرات لوزارة الاقتصاد إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية تجاوز 15 مليار درهم بنهاية 2019 بزيادة مقدارها 3.2 مليارات درهم عن عام 2018 وبنسبة نمو30%.

صرح بذلك لـ«البيان»، أمس، جمعة الكيت الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مشدداً على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت نقلة نوعية وكمية كبيرة، خلال السنوات الماضية بدت واضحة في النمو الكبير لحجم التبادل التجاري بينهما وكثرة الزيارات للوفود والفعاليات الرسمية والاتفاقيات الثنائية، التي زاد عددها عن 103 زيارات واتفاقية إضافة إلى زيادة الاستثمارات البينية.

آمال

وشدد الكيت على الأهمية الكبيرة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلي جمهورية باكستان في توطيد ودعم العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى الآمال الكبيرة التي تعول عليها الإمارات في زيادة الاستثمارات الباكستانية في الإمارات التي تتمتع ببيئة استثمارية جذابة. كما دعا المستثمرين الإماراتيين إلى مضاعفة استثماراتهم في باكستان، مؤكداً أن غالبية القطاعات الاقتصادية في باكستان جاذبة للاستثمارات، ومشيراً إلى أن هناك أكثر من20 شركة إماراتية تستثمر في أنحاء أرجاء باكستان.

ونوه جمعة الكيت بأن خريطة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية (2018- 2010) تكشف عن زيادة غير مسبوقة لصادرات الإمارات غير النفطية إلى باكستان بنسبة زادت عن 73%، إضافة إلى النمو الكبير في تجارة إعادة التصدير بنسبة وصلت إلى 228%، كما زادت تجارة المناطق الحرة بين البلدين، حيث زادت بنسبة 28% لتصل إلى 6 مليارات درهم بنهاية 2018.

وأشار إلى الألومنيوم وبوليمرات الإثيلين ومنتجات البلاستيك تصدرت صادرات الإمارات إلى باكستان، بينما حل الأرز البسمتي ولحوم الماشية والأغنام على رأس قائمة واردات الإمارات من باكستان.

توزيع التجارة

وتكشف بوابة الإمارات للمعلومات التجارية والاقتصادية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد عن أن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان بلغ بنهاية عام 2018 بنحو 11.8 مليار درهم، أي ما يعادل 3.2 مليارات دولار، منها 755 مليون دولار واردات و781 مليون دولار صادرات غير نفطية من الإمارات لباكستان و1.7 مليار دولار تجارة إعادة تصدير، وتتوزع التجارة البينية بين الإمارات وباكستان على 1.58 مليار دولار تجارة مباشرة و1.62 مليار دولار تجارة بين المناطق الحرة بين البلدين والأخيرة بدأت عام 2010 حيث بلغت 1.26 مليار دولار لتصل إلى 1.62 مليار بزيادة مقدارها 357 مليون دولار وبنسبة نمو 28%، كما تكشف الإحصاءات عن نمو كبير لتجارة إعادة التصدير حيث ارتفعت من 510 ملايين دولار عام 2010 إلى 1.67 مليار دولار بزيادة مقدارها 1.2 مليار دولار وبنسبة نمو 227%.

سلع

وتتمثل أبرز سلع الصادرات الإماراتية غير النفطية لباكستان في منتجات ومصنوعات الحديد والألومنيوم وبوليمرات الإثيلين والبلاستيك والذهب والحلي والمجوهرات، بينما تبرز في سلع الواردات من باكستان الأرز البسمتي ولحوم المواشي والأغنام والذهب والفواكه، أما سلع إعادة التصدير فتتصدرها الفواكه والهواتف المحمولة والآلات والمعدات.

وتشير بوابة الإمارات للمعلومات التجارية والاقتصادية إلى أنه تتواجد في الإمارات 7367 شركة ووكالة وعلامة تجارية باكستانية مسجلة في وزارة الاقتصاد منها 7 آلاف شركة و16 وكالة و351 علامة تجارية باكستانية تتواجد في إمارات الدولة.

استثمارات

وتبلغ قيمة الاستثمارات الباكستانية في دولة الإمارات 7.5 مليارات درهم ( 2 مليار دولار)، تتوزع على تسعة قطاعات وأنشطة اقتصادية تشمل الأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتعليم.

ووفقاً لبوابة المعلومات التجارية والاقتصادية، فإن حجم الاستثمارات الإماراتية في باكستان يصل إلى 604 ملايين درهم ( 164 مليون دولار) تتوزع على 21 قطاعاً اقتصادياً تشمل صناعة المطاط والمنتجات المطاطية، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة (لوازم السيارات)، صناعة السكر، صناعة الأغذية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، صناعة الإسمنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات، تكرير البترول، تغليف الأغذية، تجارة التجزئة والجملة، بناء محطات توليد الكهرباء، النقل الجوي للركاب والبضائع، النقل والتخزين، صناعة المنسوجات، القطاع المالي والمصرفي، القطاع الزراعي، التنقيب عن المعادن، البناء والتشييد، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، صناعة البتروكيماويات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

20 شركة

وتستثمر 20 شركة إماراتية في باكستان تشمل شركات موانئ دبي العالمية، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، دانه غاز، دناتا، الاستثمارات البترولية الدولية، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة الظاهرة الزراعية، شركة الناصر القابضة، شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، مجموعة الإمارات للاستثمار، مجموعة الغرير، مجموعة أبراج، الشركة العربية للتغليف، أبراج كابيتال، إعمار العقارية، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، تجاري، ثاني للاستثمار، مجموعة ماجد الفطيم.

زيارات

شهد الأعوام الثمانية الماضية بين 2012 و2019 زيارات لأكثر من 97 مسؤولاً ووفداً بين البلدين شارك فيها أصحاب السمو الشيوخ والوزراء ومديرو الهيئات الاقتصادية، وتم توقيع 6 اتفاقيات ثنائية، أبرزها توقيع الإمارات وباكستان اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار لإقامة مشاريع في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخون، إضافة إلى تبني تنفيذ 76 مشروعاً لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحتاجة في مختلف الأقاليم الباكستانية، بكلفة إجمالية تقارب 7 ملايين دولار.