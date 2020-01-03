أحمد بن محمد بن راشد يعزي في وفاة آمنة حامد المزروعي

المصدر: دبي - وام

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة آمنة حامد المزروعي، والدة خالد ومحمد أحمد بن سليم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة الممزر في دبي مساء أمس، حيث قدّم صادق تعازيه ومواساته إلى سلطان أحمد بن سليم ونجلي وذوي الفقيدة، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء وحضر العزاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أنور قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية .