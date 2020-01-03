«الشؤون الإسلامية» تطلق الشبكة الداخلية بحُلة جديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلق الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الشبكة الداخلية للموظفين في الهيئة بحلة جديدة تتضمن حزمة من التحديثات التي تمكن الموظف من التواصل مع جميع الوحدات التنظيمية بسهولة وسلاسة، وجاءت هذه الخطورة ضمن استراتيجية الهيئة في الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وفق أعلى المعايير المواكبة للنظم التقنية الحديثة التي تسهم في ربط منظومة العمــل باحترافيـة وجودة تعزز مسيرة العمــل وتحقــق زيــادة الإنتاجيــة.

وتعد بوابة الشبكة الداخلية للهيئة بمثابة منظومة متكاملة تربط بين جميع موظفي الهيئة وتشجعهم على التواصل الإيجابي وتنمي فيهم روح التعاون وتقديم المقترحات البنّاءة وتلبية احتياجاتهم دون عناء، فهي تختزل جميع المهام اليومية للموظفين وتسمح لهم بتبادل الملفات المشركة التي من خلالها يتم إنجاز الأعمال المطلوبة بسرعة وإتقان، كما أنها تتيح للكل تقديم الطلبات وفق آلية مقننة، كطلب الدعم الفني وحجز القاعات للاجتماعات وورش العمل، والوصول للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وفهم اللوائح والتعاميم المنظمة للعمل في الهيئة، وكذلك الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ومعرفة آراء الجمهور واستفساراتهم واقتراحاتهم لدراستها والاستفادة منها.