«الوطني» يناقش مشروعي قانونين ويوجه سؤالين

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة، ويحيل ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

ويناقش المجلس مشروعي قانونين واردين من اللجان، هما: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.

وفي بند الأسئلة يوجه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالين الأول عن «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)»، إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والثاني عن «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكوميــة فـي الدولـة»، إلى معالي حسيــن بـن إبراهيــم الحمادي، وزيــر التربيــة والتعليــم.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يحيل المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.