طحنون بن محمد يستقبل المواطنين بمدينة العين

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، في قصر غريبة بمدينة العين، عدداً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مع المواطنين الحديث عن أحوالهم والقضايا التي تهمهم، معرباً عن ارتياحه وسعادته بلقائهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على التواصل معهم وتفقد أحوالهم.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.