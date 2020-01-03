إطلاق برنامج «خبراء التميّز والريادة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شرطة دبي عن إطلاق برنامج «خبراء التميز والريادة» لموظفي قطاع التميز والريادة، بهدف تمكين القدرات والكوادر لرسم وتصميم واستشراف مستقبل شرطة دبي.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة: إن شرطة دبي وانطلاقاً من توجهها الاستراتيجي «الابتكار في القدرات المؤسسية» حريصة الاستثمار في كوادرها البشرية المؤهلة وإعدادها في كل التخصصات ومنها التميز والريادة.

جاء ذلك خلال اعتماد برنامج «خبراء التميز والريادة»، الذي يشرف عليه مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة، والمزمع البدء في تنفيذه مع انطلاقة العام الجديد، بهدف إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المتخصصة، ليصبحوا خبراء في مجال التميز والريادة وحقوق الإنسان.