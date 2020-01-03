«كهرباء الشارقة» تطلق «المرشد الصغير» بالتعاون مع «ربع قرن»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «المرشد الصغير» بهدف تعزيز الوعي والمسؤولية لدى الناشئة تجاه الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ على استدامتها من خلال الاستخدام الأمثل والترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، كما يعزز هذا التعاون مفهوم الشراكة المجتمعية وتوطيد أواصر التواصل الفعّال مع كل الهيئات والمؤسسات بالدولة تحقيقاً لاستراتيجية الهيئة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة .

وأوضح أن برنامج المرشد الصغير يستهدف اختيار عدد من الأطفال يتعاونون مع الهيئة في غرس سلوكيات الترشيد الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر، ونشر روح التنافس على تطبيق أفضل الممارسات من خلال زيارات للحضانات والمدارس وتفعيل دور الشخصيات الكرتونية قطورة وكهروب وشعلول وبيك مان في توعية الأطفال .