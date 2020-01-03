«طرق دبي» تُطلِعُ «الداخلية» على أفضل الممارسات في اختبار السائقين

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من وزارة الداخلية في الدولة على أفضل الممارسات العالمية، التي تتبعها في مجال اختبار السائقين، بالتعاون مع عدد من مراكز تدريب قيادة المركبات في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من وزارة الداخلية في الدولة، برئاسة العقيد خالد الزعابي إلى مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، حيث تمت مرافقة الوفد الزائر إلى مركز بالحصا لتعليم القيادة ومركز دبي لتعليم القيادة فرع الخيل، بحضور عدد من موظفي إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص، وضم الوفد كذلك عدداً من الضباط والمساعدين من إمارات الدولة.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص: «تحرص الهيئة دائماً على اطلاع شركائها في الدولة كالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على تجاربها الناجحة في مختلف المجالات، وتسعى إلى نقل وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات في الدولة، بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف».

وأضاف الأكرف: «لقد اطلع الوفد على عدد من المحاور منها رحلة المتعامل (منظومة ترخيص السائقين) للحصول على رخصة القيادة في إمارة دبي، وقنوات تقديم الخدمات والاطلاع على إجراءات فحص المعرفة، فحص الساحة الذكي، الفحوصات العملية، وفحص المسار الذكي».

من جهتهم، توجّه أعضاء وفد وزارة الداخلية في الدولة بالشكر والامتنان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لإتاحة الفرصة لهم، للاطلاع على هذه التجربة الناجحة، التي نفذتها الهيئة في مجال ترخيص السائقين، بالتعاون مع عدد مراكز تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، مشيدين في الوقت نفسه بالإنجازات غير المسبوقة، التي حققتها الهيئة في مجال شبكة النقل الجماعي والبنى التحتية في المدينة، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الحوادث والوفيات.