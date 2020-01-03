«نسائية كهرباء دبي» تنظم رحلة لموظفات الهيئة إلى متحف المرأة

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي زيارة لموظفاتها إلى «متحف المرأة»، أحد أهم المعالم التراثية في إمارة دبي، حيث يستعرض دور المرأة الإماراتية في تحقيق التنمية الشاملة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وكان في استقبال وفد الهيئة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسس المتحف، حيث اصطحبت غباش موظفات الهيئة في جولة داخل أقسام وأركان المتحف، بدءاً من جدارية «ذاكرة المكان»، التي تعرض صوراً لشخصيات مؤثرة في المجتمع الإماراتي، مروراً بالمقتنيات التراثية والقاعة الرئيسية، التي توثق تاريخ المرأة في الدولة في ميادين السياسة والتعليم والاقتصاد والعمل الإنساني ومجالات تنمية المجتمع واستقراره.

كما شملت الجولة زيارة قاعة «الشيخ زايد وتمكين المرأة»، حيث اطلع وفد الهيئة على العديد من الأعمال الفنية المتميزة الخاصة بالمرأة الإماراتية، التي تبرز إبداعها بكل تجلياته وخاصة في «جاليري بيت البنات»، إضافة إلى زيارة «قاعة الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي» الملقبة بـفتاة العرب، والتي تعد أيقونة المتحف، حيث إنها أهم وأشهر رواد الشعر النبطي الإماراتي.

وقالت عائشة العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تحرص اللجنة النسائية في الهيئة على تنظيم الفعاليات والزيارات للمؤسسات المعنية بقضايا المرأة ودورها في تنمية المجتمع لإلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية لتكون مصدر إلهام لموظفات الهيئة .