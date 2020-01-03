معرض «توظيف» بأبوظبي يطوّر المهارات ويدعم المسيرة المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الـ 14 من معرض التوطين والتدريب الرائد في الدولة «توظيف»، الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، يوم 27 ويستمر حتى 29 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاعين الحكومي والخاص.

ويحظى المعرض الذي يفتح أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، برعاية «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من القطاعات بوصفها «شريك التكنولوجيا المتقدمة»، والقوات المسلحة (الراعي التيتانيوم)، وشرطة أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي (الراعيان البلاتينيان)، وطيران الاتحاد (راعي الطيران الرسمي)، وجامعة نيويورك بأبوظبي (راعي التعليم)، وصناعات (الشريك الصناعي)، وسندس شريك الإمداد الخارجي.

ويستهدف المعرض- الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام- المواطنين سواء من الطلبة أو الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، لمساعدتهم في إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة، تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

وأفاد المنظمون أن المعرض هذا العام سيفتح أبوابه أمام طلبة المدارس الثانوية في اليوم الثالث من المعرض، لمساعدتهم على الحصول على فهم أفضل لسوق العمل والصناعات المتنوعة المطلوبة، من خلال تقديم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل، التي ستوفر لهم الإرشاد حول كيفية إعداد أنفسهم أكاديمياً .