حملة إقامة الإمارات يدخلون أوزباكستان بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أصبح بإمكان «حملة إقامة الإمارات» سارية المفعول دخول جمهورية أوزباكستان اعتباراً من 1 يناير 2020 لمدة لا تزيد على 30 يوماً بدون تأشيرة مسبقة.

وجاء ذلك خلال مرسوم وقع عليه شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزباكستان لتسهيل دخول أراضي الجمهورية من قبل حملة إقامة دولة الإمارات، على أن يتم تقديم تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 90 يوما على الأقل عند دخول الجمهورية.

يذكر أن جمهورية أوزبكستان كانت قد أعفت مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة في 26 مارس عام 2019.