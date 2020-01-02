شرطة دبي: لا حوادث أو وفيات في كافة مواقع احتفالات رأس السنة 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، حيث شكر سموه فريق عمل دبي الذين وقفوا وراء نجاح احتفالات دبي برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: "احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020، احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي، وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضاً، شكراً لكل من ساهم في التنظيم، والتنقل، والحماية، والإعلام، وتوفير، السلامة للجميع.. شكراً لفريق عمل دبي".

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، بمستوى الأداء والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، والتي تجلت في التطبيق الكامل والدقيق للخطة، ما يعكس مستوى التقدم والتطور والتنسيق العالي، والذي ساهم في سلاسة حركة المُحتفلين دون وقوع حوادث أو وفيات، في كافة المواقع التي شهدت الحدث، الأمر الذي أسعد ما يقارب مليوني إنسان شهدوا الاحتفالات في شوارع دبي من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى جانب نقل المشهد الذي يليق بسمعة ومكانة "دبي" كمدينة رائدة ومتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض لحوالي مليار إنسان حول العالم.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن احتفالية رأس السنة هي من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، وذلك لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة.



وتلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 9 آلاف و231 مكالمة على الرقم 999، منذ الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، كما تلقى مركز الاتصال 901 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3600 مكالمة تنوعت بين الاستفسارات وطلب الخدمات.