زخة من «شهب الرباعيات» يتوقع رؤيتها في السماء ليلة السبت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشهد سماء الإمارات والمنطقة العربية ليلة الجمعة والسبت 3 ـ 4 يناير الجاري زخة من الشهب تسمى «الرباعيات»، وستكون ذروة الزخة صباح يوم السبت عند الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع رؤية 120 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماما، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن والرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من عشرة شهب في الساعة.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية إن أفضل مناطق لرؤية شهب «الرباعيات» هي تلك المناطق التي يكون الوقت فيها فجرا أو ليلا عند الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش، وهذا ينطبق على غرب أوروبا وأمريكا، أما في منطقتنا العربية فعلى المهتمين بمشاهدة الشهب مراقبة السماء بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت، وسيلاحظ الراصد ازدياد عدد الشهب بالاقتراب من الفجر، وقبيل شروق الشمس في منطقتنا يكون قد تبقى على موعد الذروة ما يقارب ست ساعات، وحيث أن مدة الذروة لهذا الزخة غير طويل، فقط بينت الأبحاث أن عدد الشهب ينخفض إلى النصف بالابتعاد أربع ساعات عن وقت الذروة، فهذا يعني أن عدد شهب الرباعيات التي يمكن رؤيتها من مكان مظلم ومعتدل في منطقتنا العربية وقت الفجر هو ما يقارب حوالي 15 شهابا في الساعة فقط.

وأضاف أن نقطة الإشعاع لهذا الزخة في جهة الشمال الشرقي بالقرب من مجموعة العواء، ونقطة الإشعاع هي نقطة وهمية تبدو جميع الشهب منطلقة منها، وعلى الرغم من أن الشهب تبدو منطلقة من هذه النقطة، إلا أن الشهب يمكن رؤيتها في أي مكان في السماء، ويفضل عادة النظر بعيدا حوالي 45 درجة عن نقطة الإشعاع، و45 درجة بعيدا عن الأفق