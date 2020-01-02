محاضرة عن التسامح في مجلس ضاحية مغيدر

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مجلس ضاحية مغيدر التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بمسرح فعاليات مهرجان ضواحي 8 في مدينة الشارقة بحديقة النوف محاضرة بعنوان دائرة التسامح.

وتعد المحاضرة التي ألقاها عبدالرحمن ساحوه عضو مجلس ضاحية مغيدر مسك الختام لعام التسامح في دولة الإمارات في إطار رؤية الضاحية لتعزيز قيمة التسامح في نسيج المجتمع الإماراتي.

وناقشت المحاضرة عدداً من المفاهيم والتطبيقات الخاصة بالتسامح وأدواره وقيمه النفيسة وانعكاسه بترجمة سلوك التسامح في كل الأعمال لاسيما في داخل البيت الواحد والأسرة وصولاً إلى شرائح المجتمع.

وأشار ساحوه خلال تناوله لجوانب التسامح كدائرة متكاملة إلى أهمية التسامح كعادة إنسانية إيجابية في بيئة المجتمع وتأكيد نهج الدولة وحرص قيادتها على غرس التسامح كصفة من صفات المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن التسامح عنوان قامت عليه الدولة منذ نشأتها وترسخ في نفوس قيادة وشعب الإمارات.

وتطرق إلى أهمية تعزيز سلوك التسامح في كل جوانب الحياة من خلال احترام الذات وتقديرها أولاً ثم الرضا والإخلاص في العمل وصولاً إلى خلق مناخ متسامح بين الأسر والجيران ليشمل نسيج المجتمع بجميع أطيافه.

وأوضح ساحوه في شرحه إلى الطرق المثلى للتعامل بالتسامح مع الجميع لتكون دائرة التسامح دائرة يقدم الجميع التسامح كقيم أصيلة تنبع من داخل الشخص إلى خارجه.