مركز شرطة الموانئ بدبي يناقش تطوير خطط عمله

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز شرطة الموانئ في دبي جلسة عصف ذهني، لمناقشة مبادرات وأفكار إبداعية، تسهم في تطوير خطط العمل، بما ينسجم وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تواكب بدورها توجهات الحكومة.

ترأس جلسة العصف الذهني، العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الموانئ، بحضور المقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، وعدد من الضباط والأفراد من موظفي المركز، حيث تناولوا عدداً من المحاور المتعلقة بمهام المركز وآليات تطوير منظومة العمل، وربط الخطط باستراتيجيات القيادة العامة.

وأكد العقيد بن حضيبة أنهم يشهدون عاماً جديداً، عام إكسبو 2020، وعام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وعليه فإننا نواكب توجهات الحكومة في وضع خطط واستراتيجيات تستشرف المستقبل، وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شرطة دبي، وتعزز دور المركز في تأمين المنافذ البحرية ومراقبة وضبط حركة الملاحة البحرية.

منوهاً بأنهم حريصون على الدوام على عمل جلسات عصف ذهني شامل مع الموظفين، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في تأدية المهام المنوطة بهم، وتذليل العقبات أمام الموظفين، ووضع خطط مستقبلية، تلبي الأهداف والتوجهات.