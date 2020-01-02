شرطة عجمان تفوز بجائزة «رقابة ناعمة لبيئة مستدامة» العالمية

المصدر: عجمان - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالجائزة العالمية «رقابة ناعمة لبيئة مستدامة» فئة المؤسسة المتميزة بيئياً، من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.

والتي تم إدراجها ضمن الفئة الذهبية بمؤسسة الأفكار البريطانية لعام 2018 كفكرة ومبادرة رائدة عالمياً وغير مسبوقة في بيئة العمل البيئي، لتضاف إلى سلسلة الجوائز التي فازت بها شرطة عجمان على مختلف المستويات المحلية والعالمية، دعماً لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية حكومة عجمان 2021 نحو اقتصاد أخضر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة، والذي أقيم بفندق دبل تري هيلتون جزيرة المرجان في رأس الخيمة، برعاية وحضور الشيخة آمنة بنت سعود القاسمي، وحضور معالي مريم بنت محمد حارب المهيري، وزير دولة للأمن الغذائي، وناعمة عبد الله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، و قيادات نسائية ورائدات العمل البيئي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن مشاركة الشرطة في الجائزة جاءت ضمن مشروع محوري متكامل لتحقيق الاستدامة من خلال إبراز شرطة عجمان كمؤسسة مستدامة.