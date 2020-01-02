مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يكرم الدارسين المتميزين

المصدر: دبي ـ البيان

نظّم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حفل تكريم الدارسين المتميزين، الذين شاركوا في مختلف دورات قسم شؤون الدارسين في العام 2019، بحضور أكثر من 150 من الدارسين والدارسات وأهاليهم والمعلمين المتعاونين والموظفين، وشهد الحفل علي حسن المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة.

وقالت هند محمد لوتاه، مدير إدارة المركز، إن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يفتح آفاقاً متنوعة وعديدة أمام جميع المقيمين من المسلمين وغير المسلمين، لتعريفهم بالثقافة الإسلامية الوسطية، واللغة العربية، حيث شهد المركز تنافساً في حضور الجاليات المقيمة على أرض الدولة للتعرف على الثقافة الإسلامية العربية التي تقدّم بكل تخصصية وإتقان، في ضوء الوسائل والأساليب التعليمية الحديثة.

وأكدت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين، أن عدد المكرّمين 80 دارساً ودارسة من جنسيات متعددة من بين أكثر من 1000 من المنتسبين للمركز للعام 2019.

مشيرة إلى أن حفل التكريم يأتي لتعزيز روح التنافس على تقديم الأفضل وتثميناً لجهود جميع المساهمين، حيث تم تكريم الموظفين المتعاونين من قبل الإدارات الأخرى في الدائرة مثل الإفتاء.

والتثقيف والتوجيه الديني، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، الذين تعاونوا مع قسم شؤون الدارسين وساهموا في إنجاح الدورات والمسابقة السنوية، إلى جانب تكريم المعلمين المتعاونين.

وتخلل الحفل أنشطة متنوعة أقيمت في الصفوف الدراسية للمركز والساحة الخارجية مثل الخط العربي وتعليم كيفية وضع الحناء، وأشغال يدوية، وكيفية صناعة الجبس، وغيرها، مع إفطار إماراتي للحضور.