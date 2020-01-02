سعيد بن طحنون يحضر أفراح المنهالي والكتبي والكعبي والبلوشي والعلي

المصدر: العين ـ وام

حضر الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالمين نصيب مغيفات المنهالي بمناسبة زفاف نجليه سالمين إلى كريمة عادل نصيب سالم مغيفات المنهالي ومحمد إلى كريمة سالم عبدالله صالح المنهالي والبرك سعد الله سالم المنهالي بمناسبة زفاف نجله تركي إلى كريمة محمد البركي سالم المنهالي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في بني ياس بأبوظبي عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامه حران سعيد سالم الكتبي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة صقر مفرح حمد الكتبي.

وشهد الحفل ـــ الذي أقيم في صالة أفراح الهير بالعين وتخللته فقرات تراثية وشعبية ــ عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية.

وحضر أيضاً حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالواحد كميدش الكعبي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة نعمان محمد الكعبي.. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعه أفراح الهيلي بالعين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد علي البلوشي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة عبدالله ناصر محمد العلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعه أفراح مركز أبوظبي الوطني للمعارض عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.