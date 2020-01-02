خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس السيادي بالسودان ورئيسي هايتي وكوبا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوفينيل مويس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جان ميشيل لابين رئيس وزراء جمهورية هايتي.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا.