10 آلاف شخص تابعوا عروض الألعاب النارية في كورنيش عجمان

المصدر: عجمان - اسامة احمد

أكد منظمو احتفالات العام الميلادي الجديد على امتداد كورنيش عجمان، أن نجاح الحدث تحقق نتيجة لتفاعل الجمهور والتزامه بإجراءات الأمن والسلامة.

إضافة إلى تكاتف جهود الدوائر المعنية بتنظيم الألعاب النارية والتي استمرت على مدار 5 دقائق وتابعها أكثر من عشرة آلاف شخص من موقع الحدث على امتداد كورنيش عجمان ومن مواقع أخرى في مدينة عجمان والتي تم زيادتها بنسبة 200% عن العام الماضي.

وأشاروا إلى أن نجاح فعاليات استقبال العام الجديد في جميع إمارات الدولة دليل على جاهزية الإمارات لاستقبال إكسبو دبي 2020 والأحداث العالمية، ووجود فرق عمل مؤهلة للعمل بروح الفريق الواحد الذي يعكس مدى تطور الموارد البشرية الإماراتية.

الأمن والسلامة

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إن فعاليات إطلاق الألعاب النارية على امتداد كورنيش عجمان بمناسبة قدوم العام الجديد كانت ناجحة، لافتاً إلى أن التزام الجمهور بإجراءات الأمن والسلامة أسهم في نجاح الحدث، مؤكداً عدم وجود أي إصابات أو حوادث طيلة ليلة الاحتفال.

وذكر أن إدارة الدفاع المدني كانت على أهبة الاستعداد وعملت ضمن الدوائر المعنية بتنظيم الاحتفال في عجمان، حيث تواجد الجميع من أجل إخراج الحفل بصورة تجسد تطور دولة الإمارات وفرق العمل، مشيراً إلى أن نجاح الحدث دليل على تنافسية الإمارات ومقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وكيفية تعامل الجهات المعنية مع كافة الفعاليات بمهنية عالية.

وأشار إلى أن عملية التنسيق المسبق قبل وبعد إطلاق الألعاب النارية بين الجهات المعنية كانت على درجة عالية بتحقيق الأمن والسلامة للجمهور في موقع الحدث والعمل من أجل إسعاد الجميع، لافتاً إلى تواجد فرق الإنقاذ البحري وانتشارها على امتداد شاطئ عجمان من أجل سلامة الزوار.

جاهزية

من جانبه أكد سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان، نجاح فعاليات الاحتفال بالعام الجديد في إمارات الدولة.

مشيراً إلى أن بعض الفعاليات دخلت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، مما يعزز سمعة الدولة ويضاف إلى إنجازاتها في تنظيم الأحداث العالمية المختلفة، ويؤكد جاهزية الإمارات لاستقبال إكسبو دبي 2020 الحدث الذي يمثل رافداً قوياً لقطاع السياحة والضيافة في الدولة.

وذكر أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تحرص وفقاً لأجندتها واستراتيجيتها السنوية أن تنظم إطلاق الألعاب النارية مع قدوم العام الجديد، مشيراً إلى زيادة نسبة الإشغال في الفنادق المطلة على كورنيش عجمان ليلة رأس السنة بنسبة 100 %.

وبين أن عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإمارة بلوحات بصرية وفنية أبهرت الجميع، قد تم زيادتها بنسبة 200% عن العام الماضي وأطلقت من ثلاث منصات خلال فترة خمس دقائق.

وأشاد الجسمي بجهود شركاء الدائرة في عملية التنظيم والإشراف على أمن وسلامة الجمهور على امتداد الكورنيش، لافتاً إلى دور القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطيران المدني، والإسعاف الوطني، مؤكداً أن عملية التنسيق وجهود فرق العمل أسهمت في إنجاح الفعاليات، وسط حضور جماهيري كبير.