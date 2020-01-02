الصحافة العالمية: دبي تبهر العالم كعادتها

المصدر: دبي - سيد صالح

كعادتها في مطلع كل عام، تتصدر دبي عناوين الصحف العالمية التي تهتم بتغطية احتفالات «دانة الدنيا» المبهرة بالعام الجديد، ولم يكن عام 2020 استثناءً من ذلك.

حيث رصدت الصحف في مختلف أنحاء العالم احتفالات دبي، وسلطت الضوء على طابع الإبهار الذي يميز هذه الاحتفالات كل عام.

ونستعرض فيما يلي نماذج من وصف الصحافة العالمية لاحتفالات دبي بحلول عام 2020:

ئي تربو نيوز

أبدت وكالة «ئي تربو نيوز» الأمريكية للأنباء اهتماماً شديداً باحتفالات دبي باستقبال عام 2020، حيث نشرت على موقعها الشبكي تقريراً خاصاً عن الاحتفالات، واختارت له العنوان التالي:

دبي تذهل أكثر من ملياري شخص حول العالم باحتفالات 2020. وأوضح التقرير أن عرض الألعاب النارية من برج خليفة أدهش أكثر من ملياري شخص عبر الكرة الأرضية، حيث مزج العرض بين فنون التحريك، والإضاءة، والصوت، بالتزامن مع عرض نافورة مبهر.

تلغراف

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن دبي أضاءت سماءها أعلى برج خليفة لمدة بلغت نحو 10 دقائق في عرض مشهود، وتدفق مئات الآلاف من السياح للتمتع بمشاهدته.

صوت أمريكا

ونشرت إذاعة «صوت أمريكا» تقريراً عن احتفالات العام الجديد حول العالم، وتطرقت إلى دبي، فذكرت أن 10 دقائق أسعدت المحتفلين في دبي بقدوم عام 2020، وذلك من خلال عرض الألعاب النارية المبهر في برج خليفة.

ميرور

كما غطت جريدة «ميرور» البريطانية احتفالات دبي في تقرير خاص، وذكرت في تقريرها أن الإمارة لم تدخر وسعاً من أجل تنظيم عرض مدهش لاستقبال العام الجديد.

وول ستريت جورنال

ورصدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية احتفالات العام الجديد في مختلف أنحاء العالم، ومنها دبي، مؤكدة أن الإمارة شاركت العالم في الاحتفال بقدوم عام 2020.

ديلي ميل

ونشرت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية تقريراً خاصاً بتغطية احتفالات دبي وحدها باستقبال عام 2020، وأفادت في تقريرها بأن أكثر من مليون شخص تدفقوا إلى منطقة وسط المدينة في دبي لمشاهدة الألعاب النارية من برج خليفة.

إكسبريس

وجاء وصف صحيفة «إكسبريس» البريطانية لاحتفالات دبي تحت العنوان التالي: دبي تتألق. وذكرت أن الألعاب النارية أضاءت أفقاً مبهراً في سماء دبي. وبثت الصحيفة على موقعها الشبكي مقطع فيديو لاحتفالات ألإمارة باستقبال عام 2020.