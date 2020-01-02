سعود بن صقر: أبناء رأس الخيمة قادرون على تحقيق الإنجاز تلو الآخر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح تصوير: إبراهيم صادق

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشكر إلى الجهات والأفراد كافة الذين ساهموا في نجاح احتفالات رأس الخيمة بليلة رأس السنة 2020 التي نظمتها الإمارة على جزيرة المرجان بحضور أعداد كبيرة من السائحين والزوار الذين حرصوا على الحضور من مختلف أرجاء الدولة والعالم لمتابعة الحدث الذي تميزت الإمارة من خلاله في الأعوام الماضية لتعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة.

وأشاد سموه بالتعاون التام والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية والخاصة كافة، وفرق العمل والمتطوعين في هذه الفعالية الكبيرة، والذي أسهم في تحقيق الإمارة المزيد من الأرقام القياسية بما يثبت قدرة أبناء رأس الخيمة على تحقيق الإنجاز تلو الآخر ومواصلة النجاحات التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.

وقد شهدت احتفالية رأس السنة 2020، خطوة جديدة في سبيل ترسيخ مكانة رأس الخيمة التي تم اختيارها مؤخراً عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2020.

حيث حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً مع تسجيلها رقمين قياسيين جديدين في «غينيس للأرقام القياسية» عن فئتي أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، وأطول شلال من الألعاب النارية، ليرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية التي نظمتها رأس الخيمة إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.



13 دقيقة

وبحضور مئات الآلاف من الزوار، بما في ذلك السياح القادمون من كافة أنحاء العالم، استمرت عروض الألعاب النارية المذهلة لمدة 13 دقيقة، واستقطبت اهتمام جموع المشاهدين من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، وأهم شبكات البث التلفزيوني حول العالم.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأول بفضل استخدام 173 طائرة من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، لاستقبال العالم الجديد عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم لاحقاً إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة، وتم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق مذهل من الألوان والأشكال المبهرة.

حدث استثنائي

وسجلت الإمارة الرقم القياسي الثاني عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3788.86 متراً، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متراً والمسجل في فوكوكا في اليابان، وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن 28 سنتيمتراً طولاً وبقطر لا يقل عن 3 سنتمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متراً لتضمن عرضاً مذهلاً للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.