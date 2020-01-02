مواليد 2020.. تباشير خير وأمل متجدد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح - الفجيرة - عائشة الكعبي، أبوظبي ـ البيان

مع إطلالة عام 2020 تعالت صرخات مجموعة من المواليد في مستشفيات الدولة، معلنة أفراح الأمل، ولتكون تباشير خير بعام جديد وأمل متجدد، ودخل العام الجديد وأطلت معه الوجوه البريئة في مستشفيات الدولة، تُدخل البهجة على ذويها بكل ألوان المحبة والشوق.

وقد رصدت «البيان» خلال الساعات الأولى من العام الجديد 4 مواليد في مستشفى دانة الإمارات، و3 في مستشفى لطيفة، و3 مواليد وتوأم في «برجيل»، و3 مواليد في رأس الخيمة، ومولوداً واحداً بالفجيرة.

دانة الإمارات

واستقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي خلال الساعات الأولى من عام 2020، والساعات الأخيرة من عام 2019 نحو 18 مولوداً، منهم 4 مواليد في الساعات الأولى من العام الجديد، وودع المستشفى العام الماضي باستقباله 14 مولوداً بينهم 7 إناث و7 ذكور، منهم توأمان، ليرتفع إجمالي المواليد في المستشفى عام 2019 إلى نحو خمسة آلاف مولودٍ.

وكان أول مواليد مستشفى «دانة الإمارات» في العام الجديد قد أبصر النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد وذلك الساعة 1:01 صباحاً.

وقال والد الطفل المواطن علي الشحي، إن ولادته كانت مقررة قبل 4 أيام ولكن بمشيئة الله تمت ولادته خلال الساعة الأولى من العام الجديد ليكون أيضاً من مواليد القرن الجديد، وهو أول طفل لنا وقد أسميناه عبدالله، والحمد لله يتمتع بصحة جيدة هو ووالدته.

يوم مميز

أما عائلة محمد أحمد سالم إماراتية فقد استقبلت مولودتهم الساعة 7:05 صباحاً في أول أيام العام الجديد، وقال والدها، «إنها الطفلة السادسة للعائلة وأسميناها (نورة)، وبلغ وزنها 3.3 كلغم.

وكان من المتوقع قدومها قبل بضعة أيام ولكن بمشيئة الله انضمت لنا في السنة الجديدة وفي هذا اليوم المميز، وبهذا فقد بدأنا عامنا بالبشائر والأفراح ونتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والازدهار.

وكان ثالث المواليد الجدد في العام الجديد لعائلة اعتزاز رازا، مهندس، باكستاني، وقد ولد الساعة 7:12 صباحاً من العام الجديد، وقال والده، «هو ثالث طفل لنا وكان في انتظاره أخوه وأخته، وبلغ وزنه 2.3 كغم ولم نقرر اسمه حتى الآن.

فخر

وقال ماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، «إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2020 في المستشفى».

وأضاف: «مع المواليد الجدد في الساعات الأولى من العام الجديد، ارتفع عدد المواليد إلى 16121 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى أمس، منهم 8373 مولوداً ذكراً و7748 مولودة أنثى، وكان إجمالي المواليد المواطنين 8751 مولوداً.

مشيراً إلى أنه يشرف على المواليد أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة، وإننا نتوقع استقبال 5 مواليد آخرين مع نهاية اليوم، وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بالعام الجديد.

سعادة غامرة

ورحّب مستشفى برجيل أبوظبي بأوّل مواليد العام الجديد، والذين أبصروا النور في الساعات الأولى من العام 2020، إذ أتمّ فريق الرعاية الصحية الثانوية في المستشفى، وتحت إشراف الأطباء المتخصصين، عملية ولادة 3 أطفال مواطنين بسلام مع الدقائق الأولى ليوم 1 يناير 2020.

وكانت الولادة الأولى للطفلة الإماراتية هند سيف الجابري تمّت عند الساعة 00.01 فجراً، وتلتها ولادة التوأم الإماراتيين طحنون والهنوف الحوسني عند الساعة 00.30 فجراً. ولقد أعرب الأهل عن سعادتهما الغامرة وفرحتهما الكبرى بقدوم مواليدهم بالتزامن مع بداية العام الجديد.

فرحة مضاعفة

وقال سيف الجابري والد الطفلة هند أوّل مولودة أبصرت النور في العام الجديد في مستشفى برجيل: «إن ولادة طفلتنا هند في اليوم الأوّل من السنة الجديدة أمر مميّز جداً ضاعف من فرحتنا». كما عبر محمد جاسم أحمد الحوسني وزوجته أمل صالح علي سعيد الجابري عن سعادتهما وشكرا الله على الولادة الآمنة لطفليهما التوأم طحنون والهنوف.

وفي تعليقه قال الدكتور فادي جورج هاشم: «بالنسبة إليّ كطبيب، يتكرّر هذا الشعور المميّز ذاته في كلّ مرةٍ أساهم فيها بالمساعدة في إبصار مواليد جدد للنور في هذا العالم.

ويزداد الأمر أهمّيةً كلما توافق مع مناسبة خاصة، كما حصل هذه المرّة، وأنا سعيدٌ أيضاً بكون الأمهات والأطفال جميعاً بصحّة جيّدة، وأنتهز المناسبة لأتقدّم إلى الأهالي بأصدق التهاني والتمنيات بدوام الصحة لهم ولمواليدهم».

تيمّن

أما في رأس الخيمة فقد استقبل المواطن سالم مبارك مولوده (خليفة) في الساعات الأولى من عام 2020 في مستشفى رأس الخيمة.

وقد وُلد خليفة، وهو يزن 3.5 كلغم، بعد منتصف الليل بلحظات مع دخول الأول من يناير ليكون من أوائل الأطفال المولودين في الإمارات في السنة الجديدة. وأكد الأب سالم مبارك، أنه اختار لابنه اسم «خليفة» تيمناً بصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

استشارات مجانية

من جانبه، قال الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: نيابةً عن كامل طاقم مستشفى رأس الخيمة، نبارك ولادة الطفل ونسأل الله تعالى له الصحة والحياة الرغيدة، ويسرنا أن نهدي للطفل استشارات مجانية مع طبيب الأطفال في مستشفى رأس الخيمة حتى عمر الخامسة.

وفي مستشفى عبدالله بن عمران للولادة استقبل المواطن علي سليمان مولوده «عبيد» الذي أبصر النور في الساعة الواحدة و21 دقيقة مع بداية العام الجديد، وأكدت الأسرة سعادتها بولادة طفلها الأول كهدية استثنائية لتصبح الفرحة فرحتين في هذا اليوم المميز.

واستقبل فيصل حسن طفلته (منال) التي أبصرت النور في الساعة الخامسة و45 دقيقة، حيث أعربت الأسرة عن بالغ سعادتها بهذه الهدية الجميلة التي رزقهم الله بها مع إشراقة شمس أول أيام العام الجديد.

طفل مواطن

شهد مستشفى النساء والتوليد بالفجيرة ولادة طفل مواطن كان هو اولى المواليد في العام العام الجديد 2020 حيث ولد في تمام الساعة 2:24 دقيقة فجر، لمولود ذكر اسمه محمد عبيد علي الشتيري ، انجب بصحة وعافية بولادة طبيعية للام مريم سعيد راشد.