حاكم رأس الخيمة يعزّي في وفاة آمنة المزروعي ومريم يوسف

المصدر: دبي ـ البيان ووام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة حامد حمد المزروعي، والدة كل من سلطان ومحمد وخالد سلطان بن سليم الفلاسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الممزر في دبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم يوسف حرم علي عبدالله مصبح النعيمي، وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما أدى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وجموع من المواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة حامد حمد المزروعي.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال وذوي الفقيدة.. سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.