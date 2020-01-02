«قضايا إعلامية في رؤية الشيخ سلطان بن زايد» محاضرة بمركز زايد للدراسات

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في مقره بالبطين، أول من أمس، محاضرة بعنوان «قضايا إعلامية في رؤية الشيخ سلطان بن زايد:

الإعلام والعصر نموذجاً» تحدث فيها الإعلامي خالد عمر بن ققة مدير التحرير السابق لمجلة «الإعلام والعصر»، والتي كانت تصدر من مركز سلطان بن زايد في الفترة من 2011 إلى 2013.

وشهد المحاضرة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وسعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات ونخبة من الإعلاميين والباحثين والمثقفين.

وقالت فاطمة المنصوري: إن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، آمن بالدور المهم للإعلام، وشغلت السلطة الرابعة جل اهتمامه، وذلك لإيمانه بالدور الكبير الذي يؤديه الإعلام، فدشن من أجل ذلك مركزاً إعلامياً متخصصاً، وأصدر العديد من المجلات، وفتح صدره قبل أبواب مجالسه العامرة للإعلاميين والصحفيين.

وتطرق المحاضر إلى الرؤية الإعلامية للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التي ظهرت في مقالاته بمجلة «الإعلام والعصر» في زاوية تحت عنوان «لنا كلمة».