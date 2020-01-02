تكريم ألماني لبلدية الشارقة لإنجازها مشروعاً في معالجة المياه

المصدر: الشارقة- وام

نالت بلدية مدينة الشارقة تكريماً مميزاً من مؤسسة «هيوبر للبحث و التطوير التكنولوجي الألمانية»، و«شركة مينا ووتر المحلية»، ومقرها ألمانيا لإنجازها مشروع الاستدامة بمعالجة المياه خلال الأزمات والفيضانات.

وتسلم التكريم المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، والمهندس عادل المازمي عضو فريق سماي تيم، وذلك نظير تميز البلدية في إنجاز المشروع.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص دائماً على الابتكار في أساليب العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة عمل تحفز موظفيها على الإبداع، وهو ما يسهم في تنفيذ مشاريع نوعية في مختلف المجالات.

وقال المهندس حسن التفاق إن المشروع يعتبر إنجازاً آخر من إنجازات فريق سماي تيم وسيتم تدشينه والعمل به قريباً، بعد أن تم الإشراف عليه وإدارته من قبل المهندسة علياء القريدي، لافتاً إلى أن المشروع يعتبر وحدة معالجة محمولة باليد لتصفية مياه الكوارث والفيضانات المصاحبة للأمطار، تعمل بطريقة التصفية على ثلاث مراحل الأولى، تشمل إزالة الشوائب والعوالق الكبيرة والتأكد من خلو مياه الفيضانات والكوارث المصاحبة للأمطار من أي جسم كبير، وتحتوي المرحلة الثانية على مرشحات ذات مسام صغيرة جداً لإزالة الشوائب الصغيرة، أما المرحلة الثالثة فتعتبر بمثابة قلب المعالجة وهي المرحلة التي تحتوي على تقنية المرشحات الخزفية.