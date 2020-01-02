إطلاق جائزة الاستدامة البيئية في دورتها الثانية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة مساء أول من أمس أول مشروعاتها في عام الاستعداد للخمسين وهي جائزة الاستدامة البيئية برعاية معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.

وتتضمن جائرة الاستدامة البيئية على خمس فئات رئيسية والعديد من الجوائز والأوسمة تشمل جميع المؤسسات التعليمية والكادر التربوي بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور.

وتتمثل في فئة المدارس والمؤسسات التعليمية، وأفضل نادي استدامة مدرسية، ودرع المدرسة الذكية المتطورة، وفئة الإدارة المبتكرة، ووسام المنسق المبتكر، وخمسة أوسمة لأفضل بصمة بيئية وأفضل بحث وأفضل مشروع وأفضل مبادرة وأفضل ابتكار وأفضل مادة تربوية، وفئة المعلم المبتكر وسام أفضل معلم مبتكر في التربية البيئية.

وقالت الدكتورة هبة الله محمد عبد الفتاح: "ستطلق إدارة أندية الاستدامة المدرسية بمدينة العين برنامج فعاليات مبتكر تماشياً مع توجهات دولة الإمارات وتوجهات وزارة التربية والتعليم من أجل فكر متجدد وثقافة مستدامة تحمل بصمة بيئية واعية من أجل بيئات مدرسية مستدامة.

وتحمل في رسالتها نشر ثقافة الاستدامة البيئية من أجل مؤسسات تعليمية صديقة للبيئة تسعى لتحقيق أعلى معايير التميز في مجالات رائدة تتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية تسعى في قيمها إلى غرس مبادئ سامية في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي والتحلي بالمسؤولية المجتمعية ومواكبة التطور في السعي والإبداع والإنتاج الابتكاري ونشر الثقافة والفكر المتجدد ووضع البصمة البيئية الواعية،.

حيث تهدف فعاليات فيستفال الاستدامة إلى نشر ثقافة الاستدامة في الميدان التربوي بشكل عام وتحفيز كافة المبدعين في مجالات الاستدامة البيئية وتكريم أصحاب الإنجازات من جميع الفئات ودعم أفضل الممارسات البيئية للمؤسسات التعليمية وتحفيز عمل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتطوير ودعم العمل المتميز في أندية مدرسية مستدامة متطورة تعمل في أطر منهجية منظمة.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة إن الدورة الثانية لجائزة الاستدامة تأتي ضمن منظومة العمل على تعزيز ثقافة الاستدامة بكافة مجالاتها بما يحقق الرؤى والأهداف المنشودة وتنطلق هذه الدورة بتطوير أهدافها ومعاييرها والمعنيين بها لخدمة الميدان المدرسي خاصة والمجتمع المحلي بصفة عامة، داعياً الميدان التعليمي للدخول في منافساتها وتشجيع الطلاب على البحث والابتكار في مجال الاستدامة لترسيخ مفهوم المحافظة على بيئة مستدامة.