شرطة الشارقة ودائرة الطيران تناقشان ضوابط ممارسة الرياضات الجوية

المصدر: الشارقة - وام

استعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الطيران المدني بالشارقة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الطيران المدني.

كما تم مناقشة آلية تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران والخاص بممارسة الرياضات الجوية الخفيفة والمخاطر والسلوكيات السالبة التي تنتج عنها والضوابط الأمنية المتوجب على الهواة اتباعها لدى ممارستهم مثل هذه الرياضات، كما بحثتا تطوير الخدمات والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وخالد علي الفردان مدير العمليات في دائرة الطيران المدني، بحضور العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد جاسم بن هدة مدير إدارة العمليات، والعقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة.

والعقيد الركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة، وعدد من الضباط المختصين بشرطة الشارقة.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التوعية بتلك الضوابط من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى التي تهدف إلى خدمة المجتمع.