"صحة دبي" تتعامل مع 110 حالات خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

تعامل المستشفى الميداني والأربع عيادات التي أقامتها هيئة الصحة ضمن تغطيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية مع 110 حالات تم نقل 7 منها إلى مستشفى لطيفة و 5 حالات لمستشفى راشد فيما تم التعامل مع 98 حالة في المواقع الميدانية وجميعها كانت بسيطة.

وقال جاسم بن خلفان مدير مكتب الخدمات العلاجية المتنقلة، بأن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي أثنى فيها على فريق العمل، هي شهادة نعتز بها جميعا ووسام فخر على صدورنا. مؤكداً أن هيئة الصحة تحرص دائما حشد كافة طاقاتها لإنجاح كافة الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي.

وأشار إلى أن فريقا يضم 32 طبيبا و30 ممرضة إضافة لـ 5 إداريين عملوا طوال ليلة أمس لرعاية زوار دبي والمقيمين فيها. مشيرا إلى أن جميع الحالات التي وردت لتلك العيادات كانت حالات بسيطة، تلقت العلاجات المناسبة وغادرت لتكمل احتفالاتها.