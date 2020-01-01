2840 طناً مساعدات غذائية قدمتها الإمارات لأهالي حضرموت في عام التسامح

المصدر: وام

بلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي محافظة حضرموت عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر خلال عام 2019 عام التسامح 35 ألفا و 144 سلة غذائية تزن 2840 طنا استفاد منها 175 ألفا و720 فردا من الأسر اليمنية غير القادرة.

كان " الهلال " قد وزع مع آخر أيام عام التسامح 100 سلة غذائية تزن 8 أطنان استهدفت أهالي منطقة العيص بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت واستفاد منها 500 فرد من الأسر الأشد احتياجا.

تأتي المساعدات الانسانية الإماراتية - التي استمرت طوال أيام " عام التسامح " - للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الوقوف إلى جانب الشقيق و الصديق و هو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " و تواصله القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وعبر المستفيدون عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا على هذا العون الكبير و اللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشنها اليمنيون في الوقت الراهن.