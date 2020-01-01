114 ألف سلة غذائية إماراتية للساحل الغربي اليمني في عام التسامح

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامج مساعداتها الإنسانية لأهالي الساحل الغربي اليمني 28 طنا من المواد الغذائية ضمن قافلة تم تسييرها لهذا الغرض ليرتفع بذلك حجم المساعدات المقدمة عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" خلال عام التسامح العام 2019 إلى 114 ألفا و400 سلة غذائية.

شملت القافلة سلالا غذائية متكاملة استفاد منها أكثر من 400 أسرة في قرى الشاذلية ونوبة قصيص والسليمة بعزلة الزهاري التابعة لمديرية المخا محافظة تعز.

وعبر مواطنو القرى اليمنية المستهدفة عن سعادتهم بهذه المساعدات التي جاءت في وقتها لتخفف من معاناتهم. وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم. مؤكدين أن البصمات الإنسانية لدولة الإمارات ستبقى محفورة في ذاكرة اليمنيين جيلا بعد جيل.