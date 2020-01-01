"طرق دبي" تنقل أكثر من 2.1 مليون راكب في ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2020 وصل إلى (مليونين) و(126) ألفا و(417) راكبا، بزيادة بلغت 3.6% من إجمالي عدد ركاب الفترة نفسها من العام الماضي.



واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (907) ألفاً (411) راكبا، فيما نقل الترام (37) ألفا و(150) راكبا، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة (440) ألفاً و(521) راكباً. أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (689) ألفا و(212) راكباً، ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (52) ألفاً و(123) راكباً.