الإمارات تقدم أدوية ومحاليل لمكافحة حمى الضنك في شبوة

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات ممثلة بصندوق الزكاة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شحنة أدوية ومحاليل لمكافحة وباء "حمى الضنك" بمديرية بيحان بمحافظة شبوة وذلك تلبية لنداء إستغاثة وجهته الجهات المختصة والمواطنون اليمنيون لمكافحة الوباء حفاظا على حياة سكان بيحان.

وأوضح محمد سالم هادي مدير الصحة والسكان بمديرية بيحان أن هيئة الهلال الأحمر لم تتأخر عن تلبية نداء الإستغاثة بتقديم الأدوية والمحاليل الطبية المطلوبة التي من شأنها مواجهة وباء "حمى الضنك ".. معربا عن شكره لدولة الإمارات التي لا تدخر جهدا في سبيل مساعدة الشعب اليمني.

من جانبه أكد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة خلال عملية تسليم الشحنة أن " الهلال" سارع بتلبية النداء العاجل من الجهات المختصة بمديرية بيحان وذلك في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات لجميع القطاعات في المحافظات اليمنية وعلى رأسها القطاع الصحي من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

بدورهم أعرب عدد من أهالي بيحان عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على مبادراتها الإنسانية واستجابتها العاجلة لمكافحة وباء حمى الضنك مؤكدين أن وصول شحنة الأدوية والمحاليل سيسهم في علاج الحالات المصابة بالمرض.