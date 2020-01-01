وفقاً لاستطلاع موقع "روسيا اليوم"

محمد بن زايد القائد العربي الأبرز في عام 2019

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019، وجاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المرتبة الثانية.

وصوت 9734963 من المشاركين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت، فيما صوت لولي عهد السعودية 2219042 شخصا، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي.

وأظهرت نتائج التصويت أن 12% (1712186) من المشاركين اختاروا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وجاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في المرتبة الرابعة بنسبة 0.5% (72751).

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصا من مختلف دول العالم.

 

كلمات دالة:
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  • القائد العربي الأبرز،
  • ولي العهد السعودي،
  • محمد بن سلمان،
  • العاهل الأردني،
  • عبد الفتاح السيسي
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