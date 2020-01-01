800 مخالفة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

حرّرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أكثر من 800 مخالفة بحق عدد من مرتادي المناطق البرية، وذلك خلال الربع الأخير من 2019.

وجاءت غالبية المخالفات التي تم تحريرها بسبب ترك مخلّفات الأطعمة ومخلّفات الشواء في المناطق البرية، بالإضافة إلى مخالفات تحريك الصخور والإضرار بالبيئة، وتغيير ملامح المنطقة البرية، والإضرار بالنباتات المحيطة.

وتواصل الهيئة برامجها وأنشطتها التوعوية لمرتادي المناطق البرية، والتركيز على أهمية وضرورة المحافظة عليها.

حيث تستند في ذلك إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012، بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية بالإمارة، وتكثف الهيئة أعمالها في هذه الفترة بالذات نظراً لتحسن الأجواء، وتزايد فرصة التنزه براً.

حيث تزداد حركة السكان بسياراتهم نحو البر، الأمر الذي قد يتسبب في تدمير الكثير من الأعشاب والنباتات البرية أو قتل حيوانات برية، خلال حركة السيارات في المناطق التي قد لا يتوقعون أو لا يعرفون بأنها جزء من محمية طبيعية مثلاً، أو على الأقل جزء من المشهد النباتي والحيواني الطبيعي الذي يسهم في صون التنوع الحيوي.

حرص

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تنفذ فرق الهيئة حملات متعددة على مدار العام، تتضمن عمليات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة، وتعمل على تكثيف حملاتها تجاه الممارسات البيئية الخاطئة التي تضر بالبيئة واستدامتها في المناطق البرية، مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال المناخ وإقبال الجمهور على ارتياد البر في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية».