«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع موازنة 2020

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، بمكتب صاحب السمو الحاكم،صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واطلع المجلس على مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2020، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية وفريق عمل الدائرة، تفاصيل الموازنة العامة لعام 2020، وما تضمنته من مصروفات وإيرادات لمختلف دوائر وهيئات الدوائر المحلية، وبما يخدم توجهات ورؤية الإمارة.

وقدم المجلس شكره لرئيس الدائرة وفريق العمل على جهودهم في إعداد الموازنة العامة لعام 2020، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

مقترحات

واعتمد المجلس مقترحات دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تطوير الخدمات المقدمة، والتي من شأنها خدمة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة، واستعرضت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية تفاصيل المقترحات.

وأكدت أن الدائرة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والممارسات لكافة أفراد المجتمع في الإمارة، مشيرةً إلى أن الدائرة تعمل على خطة تشمل تطوير مراكزها وتأهيل موظفيها لتحقيق أهداف ورسالة الدائرة.

وناقش المجلس مشروع تطوير البيئة الاقتصادية للمناطق الوسطى في الإمارة، ورفدها بالخدمات والمرافق العامة لزوار ومرتادي هذه المناطق، وقدم أعضاء المجلس التنفيذي عدداً من التوصيات التي تخدم المشروع.

واطلع المجلس على مستجدات شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء، وبين المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، أن الدائرة أنهت تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة كلباء بطول 100 كيلومتر وتخدم 11 منطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 270 مليون درهم.

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول الخطة التنفيذية للخطة السكانية باعتماد 4400 وحدة سكانية في كافة مدن الشارقة.