«البيان» بحلة جديدة الأحد

المصدر: دبي ــ البيان

في مواكبة لانطلاقة الإمارات نحو إنجازات جديدة وبطموحات عظيمة في 2020 المحطة الاستثنائية في تاريخ الدولة، تنطلق صحيفة «البيان» الأحد المقبل، بحلة جديدة شكلاً ومضموناً، في تطوير وابتكار متواصل ينعكس على تلبية تطلعات «القارئ دائماً» وإثراء تجربته.

وتواكب الصحيفة «عام الاستعداد للخمسين»، واستضافة الإمارات العالم في «إكسبو 2020 دبي»، والاحتفاء بدبي عاصمة للإعلام العربي 2020، بإبداعات جديدة في المحتوى والتصميم، بما يعزز ريادة «البيان» في تقديم إعلام وطني يحقق تطلعات الإمارات وشعبها وقيادتها، ويسهم في مسيرة النهضة والتنمية والتطوير فيها.