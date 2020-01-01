حاكم الفجيرة يستقبل إبراهيم الخديم الحاصل على الماجستير في القانون العام

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر الرميلة، إبراهيم إبراهيم الخديم، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في القانون العام من كلية المدينة الجامعية في عجمان.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إبراهيم الخديم بحصوله على درجة الماجستير، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن محتوى رسالة الماجستير التي حصل عليها الخديم، متمنياً له التوفيق في عمله.

ووجّه إبراهيم الخديم الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا الاستقبال ودعم سموه لطلبة الإمارة، مؤكداً أن توجيهات سموه ودعمه الكبير هما المحفز الأهم له للعمل من أجل خدمة دولة الإمارات.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.