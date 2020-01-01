«استشاري الشارقة» يدرس شكاوى المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور المجلس في استقبال شكوى المواطنين ومقترحاتهم، وما يمثله المجلس من مرآة عاكسة لواقع المجتمع واحتياجاته وما ستتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها من أدوار في مناقشة مختلف التشريعات والبحث في الشكوى المحالة إليها.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر حتى الدور الرابع لدراسة ما يصل للمجلس من المواطنين من شكاوى، لمناقشتها والتواصل مع المؤسسات المعنية لحلها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقدته في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي، رئيس اللجنة، وحضره عبد الله مراد ميرزا، مقرر اللجنة، وخليفة محمد بو غانم، ومحمد علي جابر الحمادي، ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد علي النقبي، إلى جانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم، وآمنة باصليب، وسيمة جاسم، وسيف سالم الكتبي، من الأمانة العامة للمجلس.

ودعا الدكتور شاهين المازمي إلى مواصلة استكمال جهود المجلس الاستشاري في الفصول التشريعية السابقة، خاصة في مجال التشريعات والقوانين والاطلاع على الشكاوى الواردة للمجلس وما وصل إليه المجلس في حلها.