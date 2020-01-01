شرطة دبي تهنئ القيادة وشعب الإمارات بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة العام الجديد 2020، متمنين أن ينعم شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع بالأمن والأمان.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا العام سيكون عاما مميزا، نشحذ فيه الهمم ونوحد الجهود استعدادا لاحتضان الدولة للحدث التاريخي إكسبو 2020، وهو عام الانطلاقة الكبرى نحو الخمسين عاما القادمة، وصولا إلى مئوية الإمارات 2071، محققين طفرة نوعية في كافة القطاعات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتقنية وغيرها، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.

قفزات نوعية

وقال: «إننا نعمل بخطى ثابتة وعزيمة لا تفتر لتحقيق تطلعات وطموحات القادة، ووفق توجهاتهم ورؤاهم الحكيمة، ووضع استراتيجيات وخطط تطويرية وسياسات وبرامج تدعم قطاعات شرطة دبي في مختلف الميادين، نستشرف فيها المستقبل، ونعزز البيئة الابتكارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونسخر كافة الموارد البشرية لتحقيق الغايات وإحداث قفزات نوعية في مستويات التقدم والرفاهية».