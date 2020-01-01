خليفـــة ومحمــد بــن راشـــد ومحمـــد بــن زايــد يهنئون قادة الدول بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

برقيات تهنئة

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

إلى ذلك، هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات وشعوب العالم بمناسبة حلول العام الجديد.

مستقبل أجمل

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عام جديد يبدأ غداً (اليوم).. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز.. كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر «تويتر»: «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية.. سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية».

ودون سموه عبر «إنستغرام»: «عام مضى.. حققت فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات الحضارية.. وبإذن الله ستواصل مسيرة الخير بإرادة أقوى وطموح أعلى».

* محمد بن راشد: كل عام وبلادي وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل

* محمد بن زايد: تتسع طموحاتنا ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية ونحن نستقبل عاماً جديداً