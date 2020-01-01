المحتفون برأس السنة في دبي لكوادر الجهات الحكومية: شكراً

المصدر: دبي ـ البيان

تآزرت جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية في دبي، أمس، لضمان احتفالات استثنائية لجميع رواد رأس السنة في الإمارة.

وأعرب رواد احتفالات رأس السنة في دبي عن شكرهم وتثمينهم لجهود كوادر الجهات الحكومية، والتي أخرجت الحدث بأبهى صورة.

وخصصت شرطة دبي 3 آلاف رجل أمن لتأمين فعاليات رأس السنة في الإمارة، ولضمان تجربة سعيدة وآمنة لجميع رواد الاحتفالات.

أما الدفاع المدني في دبي فقد خصص أكثر من 600 شخص لتأمين الاحتفالات، إلى جانب استعداد 21 مركزاً تابعاً له لأي طارئ، مع توفير 70 آلية إطفاء.

وجهزت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نحو 212 مركبة وآلية إسعاف و1200 كادر إسعافي في مختلف مواقع الاحتفالات في دبي لضمان سلامة وراحة جميع رواد الاحتفالات.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نحو 210 حافلات لنقل رواد احتفالات رأس السنة في دبي إلى المواقف البديلة المخصصة لخدمتهم.

وواكبت هيئة الصحة في دبي احتفالات رأس السنة بمستشفى ميداني متصل مباشرة بمستشفى راشد، ومجهز بتجهيزات متكاملة عالية المستوى، إلى جانب 4 نقاط طبية موزعة على منطقة البوليفارد، بعدد 67 طبيباً وممرضاً وإدارياً.

وقادت بلدية دبي الاستعدادات الخاصة بنظافة مختلف مواقع احتفالات رأس السنة في دبي من خلال نحو 900 عامل نظافة ومتطوع ومشرف لضمان جاهزية تلك المواقع لاستقبال روادها خلال وبعد الاحتفالات.

كما واكب المكتب الإعلامي لحكومة دبي فعاليات رأس السنة بتغطية شاملة عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.