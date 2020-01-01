«المبادرة العالمية لشباب الإمارات».. تمكين مهني يعزز خبراتهم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف الارتقاء بإمكانات الشباب الإماراتي وتمكينه على أفضل وجه.

وتسليحه بالخبرات والعلوم التي تعكس قدراته وتظهر للعالم اهتمام القيادة والحكومة الإماراتية بهم، فيما تأتي «المبادرة العالمية لشباب الإمارات»، واحدة من تلك المبادرات المهمة التي تؤكد هذا المعنى وتبعث رسائل للعالم تستعرض القيم الإماراتية التي يحملها الشباب الإماراتي إليهم.

دور عالمي

وتفعّل المبادرة دور شباب الإمارات عالمياً في تحقيق الريادة وصناعة السمعة الطيبة، وتقوية الترابط مع الشباب حول العالم لاكتساب الخبرة ونشر القيم الإماراتية، ونقل تجربتهم للعالم.

واستعراض سياسات الإمارات في تمكينهم، وذلك لإرسال رسائل إيجابية تعكس قدرات الشباب الإماراتي وإنجازاتهم، وتستلهم المبادرة العالمية لشباب الإمارات هويتها من البصمة الحقيقية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تحمل أسمى المعاني في تحقيق الأهداف وترك الأثر الطيب في شتى بقاع العالم، خاصة أن هذا ما سعى له الشيخ زايد طوال حياته.

ملتقيات

وترتكز المبادرة على عدة مبادرات ونشاطات، تشمل «عقد ملتقيات لشباب الإمارات حول العالم»، لاستعراض التوجهات العالمية وأفضل الممارسات ودور الشباب في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، بالإضافة إلى مبادرة «التدريب المهني» لشباب الإمارات في كبرى الشركات العالمية لاكتساب الخبرة، وبناء جيل مطلع على أهم القطاعات عالمياً.

وتعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم عبر تعزيز «المشاركات العالمية» للشباب، والتي تركز على إشراك الشباب الإماراتي في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تطوير مهاراتهم المختلفة وتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

التبادل العلمي

وتضم نشاطات المبادرة أيضاً «برامج التبادل العلمي والثقافي»، من خلال عقد برامج مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي، بهدف نشر القيم والثقافة الإماراتية عالمياً، حيث يشمل البرنامج استضافة الوفود الشبابية من أنحاء العالم لعرض تجربة الإمارات، والترويج العالمي لتجربة شبابنا، عبر إرسال رسائل إيجابية حول ريادتهم وقيمهم وأخلاقهم حول العالم، واستعراض جهودنا في بناء الإنسان.

وشملت المبادرات أيضاً إطلاق «مجالس الشباب العالمية» للشباب الإماراتي، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين تحت إشراف وإدارة سفارات الإمارات ومجلس الإمارات للشباب.

فيما تمنح هذه المجالس شباب الإمارات المبتعثين فرصة لنقل أفضل الممارسات في كل المجالات الموجودة في الخارج إلى داخل الدولة، ليتم تطبيقها تحت رعاية مجلس الإمارات للشباب والجهات المعنية.

نشاطات متنوعة

ومن بين النشاطات التي نتجت عن المبادرة العالمية للشباب، ملتقى شباب الإمارات العالمي في المملكة المتحدة، والذي استهدف تفعيل دور الشباب الإماراتي المبتعثين في المملكة في التعريف بالقيم والثقافة الإماراتية لكل الجنسيات هناك.

واستقبال المؤسسة الاتحادية للشباب، من خلال برنامج التبادل الثقافي العالمي، وفد الشباب الكوري، فضلاً عن الاحتفال باليوم الوطني السنغافوري من خلال استعراض تجربة عيشهم في الدولة بهدف تعزيز الصلات بين البلدين، وغيرها الكثير من النشاطات الأخرى.