«السلامة الغذائية» تستعرض جهود تطوير سلالة النحل الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها بالعين أول من أمس ملتقى النحالين الثاني، بحضور عدد كبير من مربي النحل ومنتجي العسل في إمارة أبوظبي.

حيث تم استعراض ما تحقق من إنجاز لتطوير سلالة نحل العسل الإماراتية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية للدولة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه النحالين في إمارة أبوظبي.

تحفيز

كما تم خلال الملتقى الذي حضره الفريق المشرف على تنفيذ مشروع تطوير نحل العسل في الهيئة، الإعلان عن مسابقة النحالين التي ستقام ضمن فعاليات معرض ( ApiArab ) المتخصص في تربية النحل وإنتاج العسل والمقام على هامش المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية 2020.

حيث تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحفيز النحالين في الدولة على المشاركة في المسابقة وإبراز حجم التطور الذي يحققه هذا القطاع.

ويأتي تنظيم الملتقى تعزيزاً لجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة بصورة عامة ودعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل في إمارة أبوظبي بصورة خاصة، حيث يعد الملتقى فرصة تتيح للنحالين تبادل الخبرات ومناقشة أوضاع تربية النحل وإنتاج العسل من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى إشراكهم في الخطط الرامية لتطوير هذا القطاع الداعم للأمن الغذائي.

وفي بداية الملتقى استعرض سعيد اليماحي مدير إدارة الأبحاث والتطوير بالإنابة بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهود الهيئة لتطوير سلالة نحل العسل الإماراتية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية للدولة، مشيراً إلى أن الهيئة كثفت من جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية اعتباراً من 2015 .

والتي ستكون قادرة على إنتاج أنواع عالية الجودة من عسل السدر والغاف وعسل السمر وغيرها من الأصناف الإماراتية التي تنافس المستوردة في جودتها.

وأوضح أن الملتقى يسعى لإبراز أهمية تربية النحل وإنتاج العسل كونه أحد المنتجات الغذائية المهمة التي لا غنى عن استهلاكها بشكل يومي لما تحتويه من فوائد غذائية كبيرة، بالإضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل لضمان النظام البيئي.