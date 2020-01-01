14 فعالية إبداعية نظمها «مرح الشتاء» بمشاركة 432 طفلاً

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة تنمية المجتمع برنامج «مرح الشتاء - 2019»، الذي استمر أسبوعين على مستوى مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها والمنتشرة في مناطق الدولة، من خلال أكثر من 14 فعالية ترفيهية إبداعية استهدفت الأسرة والأطفال في إطار تعزيز التواصل والترابط الأسري.

واستثمار أوقات الفراغ لدى الأسر والأبناء في مناشط مفيدة وفعاليات هادفة.وفتحت مراكز التنمية أبوابها لأكثر من 432 طفلاً من مختلف الأعمار، استفادوا من مختلف الورش والفعاليات المقدمة، إلى جانب أسرهم، وذلك في أجواء تفاعلية وروح إبداعية، طوال البرنامج الذي استمر نحو أسبوعين منذ منتصف ديسمبر 2019 حتى 26 من الشهر ذاته، تزامناً مع عطلة الشتاء، وتحت شعار «أبدع واستمتع».